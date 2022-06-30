11:47 (мск), источник: N + 1
В Польше обнаружили возможное место захоронения датского конунга Харальда Синезубого
Большой курган нашли недалеко от города Волин.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
С помощью спутниковых снимков группе исследователей удалось обнаружить место вероятного захоронения датского конунга Харальда I Синезубого, в честь которого названа технология беспроводной связи Bluetooth. В окрестностях польского города Волин они нашли массивный курган, рядом с которым уже в Средние века стояла часовня. Еще в середине XIX века рядом с этим курганом нашли так называемый золотой диск Харальда Синезубого, который, предположительно, мог быть частью погребального инвентаря конунга. С предварительными результатами исследования можно ознакомиться на сайте Academia.edu.
В середине IX века (вероятно, около 958 года) к власти в Дании пришел Харальд Гормссон, получивший прозвище Синезубый. Он не только укрепил свою власть над большей частью Ютландии и Зеландии с центром в городе Еллинг, но даже на некоторое время стал правителем Норвегии. Вероятно, дабы улучшить свои отношения с соседями, например, со Священной Римской империей, Харальд сначала крестился сам, а после и вся Дания официально стала христианской страной. В конце своего правления он вел гражданскую войну с собственным сыном — Свеном I Вилобородым, во время которой, по одной из версий, и был убит в 986 (или 985) году. Предположительно, Харальд умер в городе Йомсборге — крепости, которая упоминается в сагах, но ее существование не подтверждено археологами. Историки предполагают, что если этот город существовал, то он должен был находиться в устье Одера, где сейчас находится польский город Волин. В честь Харальда получило свое название технология беспроводной связи Bluetooth, а ее логотип представляет собой сочетание двух рун: Хагалаз младшего футарка (ᚼ) и Беркана (ᛒ), которые соответствуют инициалам конунга H и B.
Польский популяризатор науки Марек Крыда (Marek Kryda), проживающий в США, представил предварительные результаты поиска погребения Харальда I Синезубого. Вместе с группой исследователей он изучал изображения, полученные с помощью космических спутников, и обнаружил в деревне Вейково, расположенной в шести километрах от польского города Волин (Западно-Померанское воеводство), большой курган диаметром 33 метра и высотой три метра. После чего предположили, что он может быть погребальным сооружением, в котором покоятся останки Харальда I. Теперь его планируют изучить с помощью георадара.
По словам Крыда, курган находится рядом с церковью XIX века, которая была построена на руинах более старой средневековой часовни. Дело в том, что еще в 2014 году шведский археолог Свен Росборн (Sven Rosborn), специализирующийся на эпохе викингов, пришел к выводу, что останки датского конунга могли быть случайно обнаружены в 1841 году в погребальной камере рядом со зданием местной церкви. Тогда же нашли (а в 2014 году о них узнали ученые) несколько артефактов, включая серебряную монету времен правления Оттона I Великого, бронзовый браслет, а также золотой диск Харальда Синезубого (диск Гомссона). На лицевой стороне последнего предмета, представляющего собой пластину диаметром около 4,5 сантиметра и весом 25,23 грамма, содержится надпись на латыни с упоминанием датского конунга Харальда Гормссона.
Исследователи предположили, что Харальд Синезубый не хотел быть похороненным в церкви, поскольку продолжал оставаться во многом язычником, хотя и ввел в Дании христианство. По этой причине он, возможно, хотел, чтобы его погребение находилось под курганом. Свен Робсон считает, что северогерманский хронист XI века Адам Бременский ошибался в том, что тело умершего в Волине Харальда доставили в собор в Роскилле (тогда на месте этой усыпальницы датских королей была деревянная церковь).
Михаил Подрезов