14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Раненая чайка обратилась за помощью к спасателям в Новосибирске (видео)
И даже спокойно перенесла все медицинские процедуры.
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29 июня в новосибирский аварийно-спасательный отряд «Южный» службы МАСС прилетела раненая чайка. Птица осознавала, что здесь ей помогут, и не сопротивлялась любым манипуляциям со стороны спасателей.
Раненую чайку осмотрели, обработали ее раны, перебинтовали крыло и оставили переночевать. Со слов начальника отряда Кирилла Демчука, к спасателям потерпевшая относится спокойно, но от пищи отказывается.
Сейчас сотрудники отряда ищут птице новый дом, где за ней будут ухаживать, хотя признаются, что она не мешает выполнять им свои профессиональные обязанности.
Олеся Маевская