Что изменится в жизни россиян с 1 июляБыстрое оформление паспорта, защита пенсий, квалификация гидов и другие нововведения
Фоторепортажи
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
Спецоперация на Украине
14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Раненая чайка обратилась за помощью к спасателям в Новосибирске (видео)

И даже спокойно перенесла все медицинские процедуры.

29 июня в новосибирский аварийно-спасательный отряд «Южный» службы МАСС прилетела раненая чайка. Птица осознавала, что здесь ей помогут, и не сопротивлялась любым манипуляциям со стороны спасателей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Раненую чайку осмотрели, обработали ее раны, перебинтовали крыло и оставили переночевать. Со слов начальника отряда Кирилла Демчука, к спасателям потерпевшая относится спокойно, но от пищи отказывается.

Сейчас сотрудники отряда ищут птице новый дом, где за ней будут ухаживать, хотя признаются, что она не мешает выполнять им свои профессиональные обязанности.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь