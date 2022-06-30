15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
В новозеландских самолетах появятся «плацкартные» места
Длительные перелеты станут комфортнее.
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К 2024 году авиакомпания Air New Zealand планирует оборудовать свои самолеты двухэтажными кроватями-капсулами. Воспользоваться услугой смогут пассажиры эконом-класса, чей перелет длится более 17 часов, пишет The Guardian.
В капсулах установят матрасы и простыни, которые бортпроводники будут менять после каждого пассажира. У каждой кровати появится защитная шторка, USB-зарядка и персональная вентиляция. Забронировать капсулу авиакомпания предлагает максимум на 4 часа.
Весь самолет под эти нужды использовать не будут: для переоборудования в самолетах демонтируют пять сидячих мест эконом-класса. Планируется, что в самолетах будет установлено по шесть капсул. За один полет пассажир сможет поспать в капсуле только раз — на одно спальное место 200 претендентов.
Олеся Маевская