16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка сорвала третий лотерейный джекпот за пять лет
Общая сумма выигрышей превышает 15 миллионов рублей.
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30-летняя жительница округа Викомико, штат Мэриленд, вместе с мужем разработала систему, позволяющую выигрывать в лотереи, пишет UPI. «Мы выясняем, какие билеты моментальных лотерей уже давно продаются со скидкой, но по-прежнему предлагают крупные призы» — раскрыла свой секрет победительница.
В очередной раз женщина выиграла 100 000 долларов (5 252 500 рублей). Победительница лотереи сама не может поверить своему счастью: два предыдущих выигрыша за последние пять лет были на большую и равную этой суммы.
Женщина сказала, что ее призовые пойдут на сбережения: «Мы знаем, как нам с мужем повезло. Этот выигрыш, как и другие, мы оставим своим детям».
Олеся Маевская