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18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Старшеклассник из Москвы изобрел перчатку, распознающую язык жестов

Существующие сейчас прототипы более тяжелые и менее точные.

В 2021 году десятиклассник Данила Фоминиченко из московской школы № 2065 создал первый прототип сурдоперчатки. Движения в ней фиксируются, распознаются, выводятся на экран по Bluetooth и переводятся на русский язык, пишет журнал Москвич Mag.

В этом году старшеклассник добавил датчик положения в пространстве, динамик и лучше откалибровал датчики сгиба. Теперь по расположению и движению руки и пальцев сурдоперчатка может точно определять жест. Кроме того, теперь перчатка в режиме реального времени озвучивает показанные слова и фразы.

Сейчас перчатка распознает основные жесты: «здравствуйте», «глухой», «спасибо», «привет» и «до свидания». Теперь Фоминиченко занялся пополнением словаря, чтобы с помощью его изобретения немые могли общаться с теми, кто не понимает язык жестов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

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