Умер основатель мотоклуба «Ангелы ада» Сонни Баргер

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на его странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
«Если вы читаете это сообщение, то вы знаете, что меня нет. Я попросил опубликовать эту заметку сразу после моей смерти. <…> Пожалуйста, знайте, что я умер мирно после короткой борьбы с раком», — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы некоторых государств считают клуб «Ангелы ада» «бандой мотоциклистов» и обвиняют его в торговле наркотиками и крадеными вещами, рэкете, насилии и убийствах. В свою очередь сами члены этой организации утверждают, что являются мирными любителями мотоциклов, объединившимися для совместных мотопробегов, собраний и проведения общественных мероприятий.