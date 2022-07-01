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02:52 (мск), источник: ТАСС

Умер основатель мотоклуба «Ангелы ада» Сонни Баргер

ТАСС, 1 июля. Основатель мотоклуба «Ангелы ада» (Hells Angels) Ральф Хьюберт Баргер, более известный как Сонни Баргер, умер на 84-м году жизни из-за осложнений, вызванных раковым заболеванием.

Источник: AP 2022

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на его странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Если вы читаете это сообщение, то вы знаете, что меня нет. Я попросил опубликовать эту заметку сразу после моей смерти. <…> Пожалуйста, знайте, что я умер мирно после короткой борьбы с раком», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы некоторых государств считают клуб «Ангелы ада» «бандой мотоциклистов» и обвиняют его в торговле наркотиками и крадеными вещами, рэкете, насилии и убийствах. В свою очередь сами члены этой организации утверждают, что являются мирными любителями мотоциклов, объединившимися для совместных мотопробегов, собраний и проведения общественных мероприятий.

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