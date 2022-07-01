12:29 (мск), источник: N + 1
В Египте нашли мумию парализованной после инсульта женщины
Это древнейший диагностированный случай.
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Ученые с помощью рентгеновского аппарата исследовали древнеегипетскую мумию, похороненную с костылем, и выяснили, что она принадлежала женщине, умершей в 25−40 лет. Патологии ее скелета указали на то, что она перенесла инсульт, который привел к параличу левой стороны тела. По мнению исследователей, красный саван этой 2700-летней мумии подчеркивает высокий социальный статус женщины. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале World Neurosurgery.
Развитие палеорадиологии, то есть исследований биоархеологических материалов с помощью современных методов визуализации — рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, трехмерной реконструкции и некоторых других технологий, внедренных в медицинскую практику в конце XX века, позволило ученым значительно продвинуться в изучении мумифицированных останков. Более того, традиционное патолого-анатомическое исследование древних тканей не только приводит к порче археологических находок, но и физически трудно реализуемо из-за сухости и жесткости мумифицированных останков. Палеорадиология же позволила многое выяснить о жизни и смерти древних людей.
В последние годы появилось большое количество исследований египетских мумий с помощью методов палеорадиологии.
Это позволило по-новому взглянуть на эволюцию широкого спектра инфекционных и сосудистых заболеваний, а также опухолей. Так, недавнее исследование показало, что 29 из 76 изученных древних египтян страдали от атеросклероза. Кроме того, палеопатологи нашли подтверждения широкого распространения туберкулеза в Древнем Египте, в том числе среди детей, а также малярии. Другим направлением исследований остается выяснение причин смерти, например, фараонов, а также проверка экспонатов музей коллекций на подлинность.
Хесус Эррерин (Jesus Herrerin) из Университета Алькалы совместно с коллегами из Египта и США исследовал мумию (Ind-6833), найденную во время раскопок в некрополе Дра-Абу-эль-Нага, который находится в «Долине Царей». По словам археологов, эти мумифицированные останки времен XXV династии (около 747−656 годов до нашей эры) были найдены во время раскопок гробниц XVIII династии (около 1550−1292 годов до нашей эры). Ученые провели визуальную оценку мумии, а также исследовали ее с помощью портативного рентгеновского аппарата.
Ученые отметили, что мумия привлекала к себе внимание своим красным льняным саваном, который покрывал ее голову и тело.
Рентгенография показала, что останки принадлежали женщине, умершей в возрасте 25−40 лет.
Исследователи обратили внимание на то, что ее правая рука была вытянута вдоль тела, в то время как левая — согнута и прижата к груди, а кисть — скрючена. Кроме того, голова этой женщины была обращена вниз, а положение левой малоберцовой кости указало на то, что стопа была повернута внутрь (кости самих стоп отсутствуют).
Ученые также заметили, что длина костей ног была одинаковой, но толщина кортикальной кости правой конечности была заметно больше. Кроме того, под бинтами мумии находились три палочки, две из которых помогали удерживать тело в вертикальном положении. А третья круглая палочка диаметром около четырех сантиметров, по всей видимости, при жизни использовалась в качестве костыля.
Палеопатологи пришли к выводу, что женщина пострадала от поражения правого полушария мозга. По всей видимости, после 23−25 лет она перенесла инсульт, который привел к параличу левой части тела. Однако она еще продолжительный период жила с этим — на это указывает разница в толщине кортикальной кости. Наличие же редкой красной ткани, известной лишь по нескольким захоронениям, предполагает, что она обладала высоким социальным статусом.
По данным ученых, это древнейший зафиксированный случай инсульта, описанный в палеопатологической литературе.
Михаил Подрезов