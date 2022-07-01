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14:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Южной Африке нашли двухголовую змею

Рептилию спасли от опасностей дикой природы.

Житель города Ндведве, Южная Африка, обнаружил у своего дома необычную рептилию, осторожно ее поймал и обратился к профессиональным спасателем змей. Прибывший специалист, увидев двухголового южного бурого яйцееда, удивился не меньше хозяина дома, пишет редакция NDTV.

Полицефалия (наличие второй головы) — большая редкость. Многие особи с подобной генетической аномалией не выживают, тем более интересно наблюдать довольно взрослую рептилию (по змеиным меркам она подросток). Обычно такие змеи становятся легкой добычей из-за сложностей с передвижениями.

Рептилии решили спасти от трудностей выживания в дикой природе и передали в центр, в котором профессионально заботятся о змеях.

Олеся Маевская

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