14:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Южной Африке нашли двухголовую змею
Рептилию спасли от опасностей дикой природы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Житель города Ндведве, Южная Африка, обнаружил у своего дома необычную рептилию, осторожно ее поймал и обратился к профессиональным спасателем змей. Прибывший специалист, увидев двухголового южного бурого яйцееда, удивился не меньше хозяина дома, пишет редакция NDTV.
Полицефалия (наличие второй головы) — большая редкость. Многие особи с подобной генетической аномалией не выживают, тем более интересно наблюдать довольно взрослую рептилию (по змеиным меркам она подросток). Обычно такие змеи становятся легкой добычей из-за сложностей с передвижениями.
Рептилии решили спасти от трудностей выживания в дикой природе и передали в центр, в котором профессионально заботятся о змеях.
Олеся Маевская