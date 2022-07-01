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17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

ИИ научился предсказывать преступления с точностью 90%

Радиус совершения вероятного нарушения — 300 метров.

Источник: Reuters

Аналитики данных и социологи из Чикагского университета разработали алгоритм, который анализирует закономерности преступлений по времени, территории и прогнозирует повторение инцидентов. Описание принципов его работы ученые изложили в статье журнала Nature Human Behavior.

На данный момент искусственный интеллект оценивает вероятность совершения насильственных преступлений (убийства, нападения, нанесение побоев и так далее) и преступлений против собственности (кражи со взломом, обычные уличные кражи и угоны автомобилей и прочее), используя лишь общедоступные данные. Алгоритм протестировали в Чикаго, Атланте, Остине, Лос-Анджелесе и других крупных городах США.

«Мы создали цифрового двойника городской среды. Вы можете использовать алгоритм как инструмент моделирования, чтобы увидеть, что произойдет, если преступность возрастет в одном районе города или усилится правоприменение в другом районе. Если вы используете все эти переменные, сможете увидеть, как системы развиваются в ответ», — объяснил соавтор разработки Ишану Чаттопадхьяй.

Однако ученые не рекомендуют использовать алгоритм напрямую, чтобы не менять условия моделирования — иначе предсказания перестанут быть такими точными.

Олеся Маевская

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