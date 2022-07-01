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18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые создали систему, двигающую предметы с помощью звуковых волн

Акустический левитатор двигает их бесконтактно.

Исследователи Публичного университета Наварры (Испания) Асьер Марзо и Иньиго Эскурдия совместно с сотрудником Университета Сан-Паулу (Бразилия) Марко Андраде и сотрудником компании Ultraleap Ltd. (Великобритания) Рафаэлем Моралесом разработали систему бесконтактной сборки конструкций LeviPrint.

Акустическое поле подхватывает небольшие детали и капельки клея, складывает и фиксирует тонкие сложные конструкции. По словам разработчиков, их можно собрать даже внутри живого организма, пишет EurekAlert. LeviPrint — полнофункциональная система для бесконтактного изготовления трехмерных механизмов.

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Главным достижением новой системы авторы считают ее способность управлять «палочками». Это сложная задача, потому что в этом случае необходимо не только захватить деталь, но и правильно ее повернуть, так, чтобы она обрела нужное положение.

Новое устройство поможет упростить процесс 3D-печати благодаря встроенному дозатору клея и тому, что элементы не загрязняются, так как не соприкасаются с поверхностями.

Олеся Маевская

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