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11:07 (мск), источник: © РИА Новости

В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1112 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Источник: © РИА Новости

«Количество госпитализаций за сутки составило 1112 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,1%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Всего за сутки в России выявлено 3 285 новых случаев COVID-19, умер 51 человек, сообщил оперштаб.

«Выявлено 3 285 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 51 человек», — говорится в сообщении. Выздоровело за сутки 3488 человек, или на 3% больше в сравнении с 1 июля 2022 года.

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