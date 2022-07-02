В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19

«Количество госпитализаций за сутки составило 1112 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,1%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Всего за сутки в России выявлено 3 285 новых случаев COVID-19, умер 51 человек, сообщил оперштаб.
«Выявлено 3 285 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 51 человек», — говорится в сообщении. Выздоровело за сутки 3488 человек, или на 3% больше в сравнении с 1 июля 2022 года.