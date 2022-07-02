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11:40 (мск), источник: © РИА Новости

Рогозин рассказал, когда опубликуют космические снимки спецоперации

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. «Роскосмос» не будет публиковать никакие космические снимки районов проведения специальной военной операции на Украине до тех пор, пока она не будет завершена, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мы не будем ничего публиковать, пока президент не объявит о завершении этой операции», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он уточнил, что аппараты «Роскосмоса» ведут съемку районов проведения спецоперации круглосуточно.

Рогозин добавил, что еще в начале спецоперации в конце февраля 2022 года были зафиксированы кибератаки на Центр обработки данных Российских космических систем. Тогда их удалось отбить автоматически. В начале 2022 года защита подобных ресурсов, а также центров управления полетами спутников была усилена.

Ранее «Роскосмос» в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки центров принятия решений Запада, сделанные спутником «Ресурс-П» из космоса. Госкорпорация также выложила координаты Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, министерства обороны Великобритании, Рейхстага и ведомства федерального канцлера в Берлине, а также Елисейского дворца в Париже. После этого сайт «Роскосмоса» подвергся DDoS-атакам.

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