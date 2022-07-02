Рогозин рассказал, когда опубликуют космические снимки спецоперации

«Мы не будем ничего публиковать, пока президент не объявит о завершении этой операции», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».
При этом он уточнил, что аппараты «Роскосмоса» ведут съемку районов проведения спецоперации круглосуточно.
Рогозин добавил, что еще в начале спецоперации в конце февраля 2022 года были зафиксированы кибератаки на Центр обработки данных Российских космических систем. Тогда их удалось отбить автоматически. В начале 2022 года защита подобных ресурсов, а также центров управления полетами спутников была усилена.
Ранее «Роскосмос» в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки центров принятия решений Запада, сделанные спутником «Ресурс-П» из космоса. Госкорпорация также выложила координаты Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, министерства обороны Великобритании, Рейхстага и ведомства федерального канцлера в Берлине, а также Елисейского дворца в Париже. После этого сайт «Роскосмоса» подвергся DDoS-атакам.