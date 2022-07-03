На госуслугах запустили сервис мгновенного оповещения о запрете на выезд из России

ФССП совместно с Минцифры на портале госуслуг запустили новый сервис «Ход снятия ограничения выезда из России». «Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета», — сообщили ТАСС в ФССП. Эта дополнительная услуга разработана в рамках развития суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».
В ФССП отметили, что более расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах в отношении должника можно получить в сервисе «Ход исполнительного производства».
На начало лета действовало 5,5 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ. Только за первые 5 месяцев этого года оно применялось в рамках 10,3 млн исполнительных производств.
В ФССП сказали, что размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тыс. рублей, а по отдельным категориям исполнительных производств, например о взыскании алиментов или возмещении морального вреда, причиненного преступлением, — 10 тыс. рублей. При этом и по другим видам производств, в случае если должник по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения не исполнил требования исполнительного документа, судебный пристав вправе ограничить ему выезд при долге свыше 10 тыс. руб.