11:34 (мск), источник: Газета.Ру
У панд развилась загадочная мутация шесть миллионов лет назад
Общеизвестно, что гигантские панды жуют только бамбук и каждый день проводят так 15 часов, съедая до 45 кг этого растения.
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Но их предки, как и большинство медведей, придерживались гораздо более широкой диеты, включавшей мясо, и считалось, что исключительная диета современных панд возникла относительно недавно. Тем не менее, новое исследование показало, что особая страсть панд к бамбуку, возможно, зародилась по крайней мере 6 миллионов лет назад. Это могло произойти из-за широкой доступности этого растения круглый год. Новое исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Чтобы выжить исключительно на бамбуке с низким содержанием питательных веществ, современные панды (Ailuropoda melanoleuca) развили своеобразный шестой палец, похожий на большой палец приматов, который позволяет им легко хватать стебли бамбука и сдирать листья.
«Крепко держать бамбуковые стебли, чтобы раздавить их на кусочки, — это, пожалуй, самая важная адаптация к потреблению огромного количества бамбука», — сказал автор исследования Сяомин Ван, куратор отдела палеонтологии позвоночных в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес.
Скудная летопись окаменелостей ископаемых панд показала, что эти медведи долго развивали эту загадочную особенность, которая долгое время сбивала с толку биологов. Предыдущее исследование обнаружило свидетельства существования этой похожей на большой палец структуры в останках, датируемых примерно от 100 000 до 150 000 лет назад.
Ван и его команда обнаружили гораздо более раннее доказательство того, что у панд был дополнительный палец — и, следовательно, полностью бамбуковая диета. Ученые нашли окаменелость возрастом 6−7 млн лет. Эта окаменелость, обнаруженная в провинции Юньнань на юго-западе Китая, принадлежала предку панды, известному как Ailurarctos.