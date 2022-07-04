С 15 июля отменяются ограничения на пересечение сухопутной границы России

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Россия ввела ограничения на пересечение границ в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией.
Россия отменяет требование о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на коронавирус для граждан Белоруссии по прилете в РФ, при этом для для других иностранцев требования сохраняются, сообщили в оперштабе.
«Оперативным штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию», — говорится в сообщении.