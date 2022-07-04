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10:18 (мск), источник: ТАСС

С 15 июля отменяются ограничения на пересечение сухопутной границы России

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия снимает с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году. Об этом сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с ковидом.

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Источник: Reuters

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

С 14 июня в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решения об отмене ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

Россия ввела ограничения на пересечение границ в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией.

Россия отменяет требование о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на коронавирус для граждан Белоруссии по прилете в РФ, при этом для для других иностранцев требования сохраняются, сообщили в оперштабе.

«Оперативным штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию», — говорится в сообщении.

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