17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Единственное насекомое Антарктиды обречено на вымирание из-за теплой зимы
Его методы выживания в холоде больше не работают.
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За десятки миллионов лет бескрылая мошка Belgica antarctica приспособилась выживать в самые темные и холодные зимние месяцы Антарктиды, став исключительным насекомым на континенте. Однако повышение полярных температур и глобальное потепление сильно сказалось на ней: теперь ее способ выживания в мерзлоте не поможет и даже навредит.
Лабораторные эксперименты, проведенные группой исследователей из США, Великобритании и Южной Африки, показали, что более теплые зимы на замерзшем юге сильно повлияли на движения и запасы энергии насекомого, что поставило под угрозу его шансы на выживание. Исследование было опубликовано в журнале Functional Ecology.
Жизненный цикл B. antarctica проходит среди влажных зарослей мха и водорослей: чтобы выжить в холоде, насекомое «усыхает», питаясь и насыщаясь влагой из зелени и гнили. Мошка «замерзает» во льдах, переживая самые холодные температуры, вместе со своим пропитанием.
Льды помогают сохранить растения, но поскольку температура на полуострове неуклонно повышается на полградуса за десятилетие, эти относительно защищенные условия могут измениться. Ученым трудно сказать, какое влияние климатические изменения окажут в долгосрочной перспективе, если температура продолжит расти.
Олеся Маевская