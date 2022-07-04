18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Иммунологи выяснили, какие запахи привлекают комаров
Под угрозой оказались больные звери и люди.
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Ученые из Китая установили, что вирусы Зика и лихорадки Денге изменяют запах зараженных животных и людей, что привлекает комаров. Исследователи показали, что между здоровой или больной лихорадкой Денге мышами, насекомые предпочтут вторую, пишет Science Alert.
Проанализировав отвечающие за запах молекулы, исследователи выяснили, что из них наиболее привлекательной для комаров является ацетофенон. Он производится бактериями рода Bacillus, которые размножаются на коже человека. В норме эпидермис вырабатывает антимикробный пептид, контролирующий популяцию бактерии, но при заражении вирусами Зика и лихорадкой Денге бациллы размножаются быстрее.
Исследователи также протестировали потенциальное профилактическое средство — они дали мышам с лихорадкой Денге препарат изотретиноин, который увеличивает выработку антимикробного пептида. В итоге мыши стали меньше выделять ацетофенон, что потенциально снизило риск заражения других вирусом.
Комары — самое смертоносное насекомое в мире: более 1 миллиона смертей в год связаны с болезнями, переносимыми комарами, включая малярию, желтую лихорадку, вирус Зика и лихорадку Денге. Комары распространяют болезни, выступая в качестве переносчиков вирусов и других патогенов: комар, укусивший человека, зараженного вирусом, может заразиться вирусом и передать его животным и людям.
Олеся Маевская