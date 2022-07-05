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10:29 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые раскрыли различия в действии алкоголя на женский и мужской мозг

Нейрофизиологи и генетики обнаружили, что алкоголизм и другие формы зависимости возникают в результате развития нарушений в работе определенных типов нервных клеток.

Источник: Alex Voulgaris/CC0

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Американские нейрофизиологи выяснили, что спиртное по-разному действует на те регионы миндалевидного тела в мозге мужчин и женщин, которые связаны с алкогольной зависимостью и резкими переменами в настроении. Это потенциально объясняет большое число алкоголиков среди мужчин, сообщила в понедельник пресс-служба Нейрофизиологического общества США (SfN).

«Мы впервые показали, что однократное и многократное употребление алкоголя по-разному влияет на активность миндалевидного тела в мозге самцов и самок мышей. При этом нам впервые удалось продемонстрировать то, что спирт меняет работу тех сетей нервных клеток, которые напрямую связаны с тревожными состояниями и алкоголизмом», — говорится в сообщении.

За последнее десятилетие нейрофизиологи и генетики обнаружили, что алкоголизм и другие формы зависимости возникают в результате развития нарушений в работе определенных типов нервных клеток, присутствующих в прилежащем ядре мозга и в некоторых других его областях, связанных с работой чувства удовольствия.

Группа нейрофизиологов под руководством Джейми Магуайр, профессора университета Тафтс в Бостоне (США), раскрыла различия в характере действия алкоголя на мозг мужчин и женщин, которые потенциально могут объяснять повышенную подверженность представителей сильного пола к развитию алкоголизма и связанных с ним нарушений поведения.

Нейрофизиологические корни алкоголизма

Ученые пришли к такому выводу в ходе эксперимента, в рамках которого они вводили большие дозы этанола в организм нескольких самок и самцов мышей и отслеживали то, как первая и последующие порции спиртного влияли на активность миндалевидного тела их мозга. Для этого ученые имплантировали в данный регион мозга набор из нескольких сверхчувствительных электродов.

Интерес нейрофизиологов к миндалевидному телу был обусловлен тем, что внутри этого отдела мозга предположительно находится несколько цепочек нейронов, связанных с центром удовольствия и непосредственно задействованных в развитии алкогольной зависимости и некоторых форм тревожных состояний.

Проведенные профессором Магуайр и ее коллегами опыты подтвердили, что спирт действительно нарушает работу этих последовательностей нервных клеток. При этом ученые обнаружили, что характер сбоев в работе миндалевидного тела сильно различался для самок и самцов, причем у самок они возникали только после первой порции спиртного, тогда как у самцов они повторно появлялись с каждой новой дозой алкоголя.

Как считают ученые, подобные различия в реакции миндалевидного тела мужчин и женщин на спиртное потенциально объясняют то, почему представители сильного пола особенно сильно уязвимы к развитию алкоголизма.

Последующие опыты на мышах, как надеются исследователи, помогут им создать терапии, которые помогут восстановить работу миндалевидного тела и защитить мужчин от развития непреодолимой тяги к спиртному.

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