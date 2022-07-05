Ученые раскрыли различия в действии алкоголя на женский и мужской мозг

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Американские нейрофизиологи выяснили, что спиртное по-разному действует на те регионы миндалевидного тела в мозге мужчин и женщин, которые связаны с алкогольной зависимостью и резкими переменами в настроении. Это потенциально объясняет большое число алкоголиков среди мужчин, сообщила в понедельник пресс-служба Нейрофизиологического общества США (SfN).
«Мы впервые показали, что однократное и многократное употребление алкоголя по-разному влияет на активность миндалевидного тела в мозге самцов и самок мышей. При этом нам впервые удалось продемонстрировать то, что спирт меняет работу тех сетей нервных клеток, которые напрямую связаны с тревожными состояниями и алкоголизмом», — говорится в сообщении.
За последнее десятилетие нейрофизиологи и генетики обнаружили, что алкоголизм и другие формы зависимости возникают в результате развития нарушений в работе определенных типов нервных клеток, присутствующих в прилежащем ядре мозга и в некоторых других его областях, связанных с работой чувства удовольствия.
Группа нейрофизиологов под руководством Джейми Магуайр, профессора университета Тафтс в Бостоне (США), раскрыла различия в характере действия алкоголя на мозг мужчин и женщин, которые потенциально могут объяснять повышенную подверженность представителей сильного пола к развитию алкоголизма и связанных с ним нарушений поведения.
Ученые пришли к такому выводу в ходе эксперимента, в рамках которого они вводили большие дозы этанола в организм нескольких самок и самцов мышей и отслеживали то, как первая и последующие порции спиртного влияли на активность миндалевидного тела их мозга. Для этого ученые имплантировали в данный регион мозга набор из нескольких сверхчувствительных электродов.
Интерес нейрофизиологов к миндалевидному телу был обусловлен тем, что внутри этого отдела мозга предположительно находится несколько цепочек нейронов, связанных с центром удовольствия и непосредственно задействованных в развитии алкогольной зависимости и некоторых форм тревожных состояний.
Проведенные профессором Магуайр и ее коллегами опыты подтвердили, что спирт действительно нарушает работу этих последовательностей нервных клеток. При этом ученые обнаружили, что характер сбоев в работе миндалевидного тела сильно различался для самок и самцов, причем у самок они возникали только после первой порции спиртного, тогда как у самцов они повторно появлялись с каждой новой дозой алкоголя.
Последующие опыты на мышах, как надеются исследователи, помогут им создать терапии, которые помогут восстановить работу миндалевидного тела и защитить мужчин от развития непреодолимой тяги к спиртному.