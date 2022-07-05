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02:54 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянам рассказали, как законно «докупить стаж» для выхода на пенсию

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить необходимые баллы и стаж, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на к.э.н, доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмилу Иванову-Швец.

Источник: © РИА Новости

Ситуация, когда не хватает стажа для получения пенсии по старости, чаще всего возникает у тех россиян, кто долго работал без официального трудоустройства и не платих социальные взносы. Сейчас это актуально еще и для самозанятых, они сами должны заботиться о будущей пенсии.

До 2024 года в России действует переходный период и для каждого года выхода на пенсию установлено определенное количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов. С 2024 года будет необходимо иметь не меньше 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Закон допускает «покупку» половины необходимого стажа, это 7,5 лет. «Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36669.60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла. Максимально за один год можно купить 8,52 балла, уплатив в ПФР 293356.80 рубля», — рассказала она.

Она подчеркнула, что вне зависимости от суммы взноса купить можно только один год стажа в течение одного календарного года.

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