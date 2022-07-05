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02:03 (мск), источник: Известия

В России появятся спецзастройщики курортов

В России ожидается появление специализирующихся на курортной недвижимости девелоперов. Сейчас дефицит таких объектов в стране — около 2 млн кв. м. В число основных игроков могут войти федеральный застройщик «ГК “Самолет”, “РКС Девелопмент”, ГК “Алеан” и другие. Направление привлекательно для крупных компаний, но важно иметь административный ресурс на месте, говорят эксперты.

Источник: РИА "Новости"

«Стратегия развития курортной недвижимости обычно формируется у крупных федеральных игроков, в портфеле которых уже есть гостиничные объекты», — сказали «Известиям» в банке ДОМ. РФ.

В июле спрос на курортную недвижимость очень высокий — в такой ситуации наиболее качественные объекты на юге страны устанавливают цены за ночь в стандартном номере в 50−70 тыс. рублей, рассказала «Известиям» заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова.

В России существует дефицит курортной недвижимости — он составляет около 2 млн кв. м. Сегмент включает отели, в том числе с развитой инфраструктурой, апартаменты, виллы, гостиницы, конгресс-центры, различные форматы для активного и спокойного отдыха, уточнила коммерческий директор застройщика «Сочи-Парк пять плюс» Елена Кабешева.

На основных курортных направлениях наблюдается серьезный дефицит предложения, который не сможет быть устранен за год-два, считает директор отдела стратегического консалтинга CORE.XP Марина Гордеева. Особенно не хватает проектов с развитой инфраструктурой. Чтобы устранить дефицит, потребуется 10−15 лет, согласна Кабешева.

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