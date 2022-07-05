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14:34 (мск), источник: Газета.Ру

На Камчатке проверят слова чиновника, назвавшего туристов «нищебродствующей саранчой»

Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил в своем Telegram-канале, что поручил провести служебную проверку в отношении главы регионального Минприроды Алексея Кумарькова, назвавшего бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой».

Источник: kamgov.ru

Как рассказал Солодов, он был неприятно удивлен публикацией Кумарькова и заявил, что подобные высказывания недопустимы для министра и не соответствуют позиции Камчатского края.

«Поручил своей администрации провести служебную проверку в отношении Алексея Кумарькова в части соблюдения этики государственного служащего и принять по итогам строгие меры дисциплинарного характера», — отметил губернатор..

Он также добавил, что сожалеет о том, что не все руководители осознают свои должностные обязанности, в которые также входит и создание условий для развития туризма.

В своих соцсетях Кумарьков ранее прокомментировал информацию союза туриндустрии о бюджетной возможности россиян посетить Камчатский край. Стоимость такого тура там оценили в 45 тыс. рублей.

Как заявил министр, подобные туры не приносят никакой пользы экономике края и на эти деньги туристам в Петропавловске-Камчатском можно лишь «глотать слюну, глядя на ценники». По его словам, это также может негативно сказаться на природе полуострова, поскольку инфраструктура недостаточно развита для крупного потока туристов.

«Нам зачем это нужно? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?» — приводит его слова портал astv.ru. В данный момент пост чиновника удален.

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