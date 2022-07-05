16:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кувшины, поднятые со дна океана, раскрыли секрет древних виноделов
Ученые обнаружили два неожиданных ингредиента.
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В 2018 году недалеко от гавани Сан-Феличе-Чирчео, Италия, было найдено несколько кувшинов для вина. Находка дала возможность предположить, что в поздний греко-римский период (I-II век до н. э.) здесь создавали алкоголь на импорт.
После длительного археоботанического и химического анализа трех видов кувшинов и амфор исследователи обнаружили, что древние виноделы помимо ягод и фруктов использовали неожиданные ингредиенты.
В исследовании, опубликованном в научном журнале в PLOS One, ученые рассказали об органических остатках: сосновой смоле и автохтонных лианах. Интересно то, что хвойное дерево растет только за пределами региона — в Калабрии и Сицилии.
Археологи предполагают, что смола оберегала кувшин от протекания, а растения использовались для придания особого аромата. Однако, были ли лианы выращены на виноградниках или виноделы использовали дикое растение, понять не удалось.
Кувшины — одна из немногих находок гавани Сан-Феличе-Чирчео, обнаруженных в 2018 году, которые изучаются по сей день. Множество изделий и артефактов продолжают проливать свет на культуру Рима и его взаимодействие с другими странами и государствами.
Олеся Маевская