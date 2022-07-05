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15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Победитель лотереи из Вирджинии увидел выигрышные номера во сне

Билет стоил всего два доллара.

Житель Вирджинии Алонзо Коулман увидел во сне выигрышную комбинацию чисел и решил попытать удачу. Указав ее, мужчина выиграл 250 тысяч долларов (13 441 900 рублей), сообщает UPI.

Он угадал первые шесть выпавших числа: 13−14−15−16−17−18. Если бы он добавил 19, то получил бы полмиллиона.

«В это трудно поверить. До меня все еще это не дошло», — сказал Коулман. Вероятность выиграть деньги в этой лотерее — 1 к 18, а шансы получить главный приз — 1 к 3,8 миллиона.

Кстати, недавно иркутянин выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей благодаря интуиции.

Олеся Маевская

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