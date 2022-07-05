15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Победитель лотереи из Вирджинии увидел выигрышные номера во сне
Билет стоил всего два доллара.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Житель Вирджинии Алонзо Коулман увидел во сне выигрышную комбинацию чисел и решил попытать удачу. Указав ее, мужчина выиграл 250 тысяч долларов (13 441 900 рублей), сообщает UPI.
Он угадал первые шесть выпавших числа: 13−14−15−16−17−18. Если бы он добавил 19, то получил бы полмиллиона.
«В это трудно поверить. До меня все еще это не дошло», — сказал Коулман. Вероятность выиграть деньги в этой лотерее — 1 к 18, а шансы получить главный приз — 1 к 3,8 миллиона.
Кстати, недавно иркутянин выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей благодаря интуиции.
Олеся Маевская