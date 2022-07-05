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18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Турции отдыхающие прогнали «акулу» шваброй

Муниципалитет попросил больше не плавать с приспособлениями для мытья полов.

У побережья турецкого Мармариса отдыхающие заметили плавник. Уверенные в том, что к ним направляется акула, туристы решили напасть первыми, пишет The Sun.

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Мужчины, вооружившись шваброй, прогнали ее за буйки. Позже муниципалитет города Мармарис сообщил, что к берегу подплыла реликтовая рыба — средиземноморский сарган.

Представители власти попросили отдыхающих впредь оставлять на берегу швабры и другие подручные средства.

Олеся Маевская

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