18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Турции отдыхающие прогнали «акулу» шваброй
Муниципалитет попросил больше не плавать с приспособлениями для мытья полов.
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У побережья турецкого Мармариса отдыхающие заметили плавник. Уверенные в том, что к ним направляется акула, туристы решили напасть первыми, пишет The Sun.
Мужчины, вооружившись шваброй, прогнали ее за буйки. Позже муниципалитет города Мармарис сообщил, что к берегу подплыла реликтовая рыба — средиземноморский сарган.
Представители власти попросили отдыхающих впредь оставлять на берегу швабры и другие подручные средства.
Олеся Маевская