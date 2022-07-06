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12:22 (мск), источник: Вечерняя Москва

В России выявили 3150 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 6 июля, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

Источник: РИА "Новости"

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 44 гражданина, еще 1278 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 3437 человек.

В понедельник, 20 июня, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о подготовке регистрации вакцины от коронавируса для детей. При этом он добавил, что вакцину от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет не придется регистрировать отдельно, если в ходе исследования выяснится, что нужна концентрация «Спутника V» один к пяти.

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