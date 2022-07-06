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16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые из Италии установили, что белое вино портится в прозрачном стекле

А в цветных сосудах сохраняет аромат и вкус.

Источник: Max Anderson/CC0

Daily Mail пишет о новом исследовании ученых Университета Тренто, Италия. Они обнаружили, что вина, хранящиеся в прозрачных сосудах, вступают в реакцию со светом, что приводит к появлению у напитка вкуса вареной капусты и мокрой собачьей шерсти.

Исследователи оценили 1052 бутылки 24 белых вин, включая сорта Пинто-гри, Шардоне, Мюллер-тургау и Гевюрцтраминер. В прозрачных бутылках за 7 дней концентрация терпенов уменьшилась на 30%, а норизопреноидов — на 70%. Эти соединения отвечают за качество вкуса и запаха вина.

За 90 дней исчезло до 95% этих веществ. Те же вина, выдержанные в темных бутылках, не показали такого ухудшения на протяжении всего периода испытаний.

Олеся Маевская

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