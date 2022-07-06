16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из Италии установили, что белое вино портится в прозрачном стекле
А в цветных сосудах сохраняет аромат и вкус.
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Daily Mail пишет о новом исследовании ученых Университета Тренто, Италия. Они обнаружили, что вина, хранящиеся в прозрачных сосудах, вступают в реакцию со светом, что приводит к появлению у напитка вкуса вареной капусты и мокрой собачьей шерсти.
Исследователи оценили 1052 бутылки 24 белых вин, включая сорта Пинто-гри, Шардоне, Мюллер-тургау и Гевюрцтраминер. В прозрачных бутылках за 7 дней концентрация терпенов уменьшилась на 30%, а норизопреноидов — на 70%. Эти соединения отвечают за качество вкуса и запаха вина.
За 90 дней исчезло до 95% этих веществ. Те же вина, выдержанные в темных бутылках, не показали такого ухудшения на протяжении всего периода испытаний.
Олеся Маевская