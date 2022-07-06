16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведь из зоопарка Вашингтона превратил вольер в произведение искусства
Оценить его удастся только посетителям и сотрудникам парка.
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Обитательница заповедника Northwest Trek Wildlife Park, Итонвилл, штат Вашингтон, открыла в себе талант художника. Сотрудники парка хотели продать отпечатки лап зверей на благотворительном аукционе, но медведица Ферн так полюбила краску, что теперь создает свои картины, пишет UPI.
Косолапая художница смешивает и наносит краски без помощи лап — только мордой. Сотрудники зоопарка заявляют, что это необычное поведение для медведицы. Раньше она не проявляла такого интереса к необычным для зверя предметам.
Пол медвежьего вольера превратился в импровизированный холст, но смотрители не переживают за свою подопечную: краска не токсична.
А недавно мы писали о медвежонке из Свирского заповедника, который выставил идеальный кадр для фотоловушки.
Олеся Маевская