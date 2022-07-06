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19:51 (мск), источник: Коммерсантъ

ООН сообщила о рекордном числе голодающих в мире

В 2021 году количество людей, страдающих от голода или не имеющих доступа к полноценному питанию, достигло рекордного значения — от 702 млн до 828 млн человек. Об этом сообщается в докладе «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 2022», опубликованном в среду и подготовленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Всемирной продовольственной программой (WFP) и рядом других организаций. Если число голодающих находится на верхней границе, это соответствует 10,5% населения Земли — против 9,9% в 2020 году и 8,4% в 2019-м.

Источник: РИА "Новости"

По данным авторов доклада, рекордное число людей находится на грани голодной смерти — 345 млн человек. Эксперты считают, что из-за ситуации на Украине и связанного с ней роста цен положение будет только ухудшаться.

«Есть реальная опасность, что эти цифры еще вырастут в ближайшие месяцы. Глобальные скачки цен на еду, топливо и удобрения, являющиеся результатом кризиса на Украине, грозят подтолкнуть страны по всему миру к голоду. Результатом станет глобальная дестабилизация, голод и массовая миграция в беспрецедентных масштабах. Мы должны действовать сегодня, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу», — считает директор WFP Дэвид Бизли.

Яна Рождественская

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