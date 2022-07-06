19:51 (мск), источник: Коммерсантъ
ООН сообщила о рекордном числе голодающих в мире
В 2021 году количество людей, страдающих от голода или не имеющих доступа к полноценному питанию, достигло рекордного значения — от 702 млн до 828 млн человек. Об этом сообщается в докладе «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 2022», опубликованном в среду и подготовленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Всемирной продовольственной программой (WFP) и рядом других организаций. Если число голодающих находится на верхней границе, это соответствует 10,5% населения Земли — против 9,9% в 2020 году и 8,4% в 2019-м.