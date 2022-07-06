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22:13 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом на 30%

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что число случаев коронавируса в мире выросло на 30% за последние две недели. Он призвал страны мира продолжить кампании по вакцинации, в том числе бустерной дозой.

Источник: Reuters

Гебрейесус пояснил, что ВОЗ фиксирует рост заболеваемости в четырех из шести регионах организации. «В Европе и Америке большинство случаев приходится на штаммы BA.4 и BA.5 (разновидности омикрон-штамма.— “Ъ”). Кроме того, в Индии выявлен новый штамм, за которым ведется наблюдение», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Тедрос Гебрейесус призвал страны продолжить кампании по вакцинации населения, в том числе бустерной дозой. По его мнению, особенно важно продолжать вакцинацию среди людей, которые входят в группу риска: пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом и медработников.

Вчера, 5 июля, в Италии зафиксировали более 130 тыс. новых случаев коронавируса, в прошлый раз подобный показатель фиксировали в стране в феврале. Также более 150 тыс. случаев за сутки зарегистрировали в Германии. Во Франции выявили более 200 тыс. новых случаев. Власти Европы пока не вводили новых антикоронавирусных мер.

Олеся Павленко

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