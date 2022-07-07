11:26 (мск), источник: ТАСС
Почти четверть россиян выделяют на отпуск в этом году 30−50 тыс. рублей
67% участников опроса сервиса «Зарплата.ру» стараются снизить свои расходы на него.
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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бюджет почти четверти опрошенных россиян на отпуск в этом году составил 30−50 тыс. рублей. Об этом сообщается в четверг в результатах опроса сервиса «Зарплата.ру», проведенного с 28 июня по 6 июля среди 1 750 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.
«Бюджеты, которые выделили участники опроса на отпуск в этом году, следующие: до 30 тыс. рублей — 17%; 30−50 тыс. рублей — 24%; 50−70 тыс. рублей — 15%; 70−90 тыс. рублей — 13%; 90−110 тыс. рублей — 14%; 110−130 тыс. рублей — 4%; 130−150 тыс. рублей — 6%; выше 150 тыс. рублей — 7%», — говорится в результатах исследования.
Отмечается, что 67% участников опроса стараются снизить свои расходы на отпуск в этом году. Среди основных статей экономии отпускного бюджета респонденты отметили аренду жилья (20%), покупку билетов (19%), развлечения (18%), шопинг (16%), сувениры (9%), экскурсии (6%), транспортные расходы в месте пребывания (6%), мобильную связь (2%), еще 4% респондентов стараются экономить на всем.