14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пингвины в японском океанариуме отказались есть дешевую рыбу
Новая диета не пришлась им по вкусу.
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Из-за резкой инфляции руководство океанариума Хаконэ-эн префектуры Канагава к югу от Токио было вынуждено сократить расходы. Одним из решений была замена японской ставриды на более дешевую и менее питательную сабу, сообщает VICE. Почти все пингвины отказываются от новой пищи.
Некоторые, немного поклевав сабу, не доедают и треть тушки, другие демонстративно выплевывают рыбу. Изменение рациона — не единственная мера, предпринятая сотрудниками океанариума с целью сокращения расходов. В скором времени пингвинам снова купят ставриду — сотрудники не хотят, чтобы птицы голодали.
По подсчетам руководства, стоимость обслуживания океанариума, по сравнению с началом года, возросла на 20%. Животные стали питаться более дешевыми продуктами, у них выключили свет и уменьшили частоту очистки фильтрационного резервуара.
Олеся Маевская