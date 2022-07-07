15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из-за гигантской улитки округ Флориды поместили под карантин
Моллюск представляет опасность для растений, животных и людей.
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Гигантская африканская наземная ахатина вернулась в экосистему американского штата Флорида. В 2021 году была истреблена последняя улитка этого вида, но она появилась вновь, сообщает UPI. По данным Министерства сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды (FDACS), улитка может достигать 8 дюймов (20 см) в длину.
В конце июня к северу от города Тампа садовник из округа Паско заметил гигантскую улитку. Экологи полагают, что это произошло в результате незаконной торговли домашними животными. Ахатина любит жаркий влажный климат, способна отложить до 2,5 тысяч яиц в год и непривередлива в еде — в ее рацион входит более 500 видов растений и даже штукатурка и краска домов.
Голодные ахатины способны нанести значительный ущерб тропической и субтропической среде, но это еще не самое страшное.
Африканская улитка является переносчиком паразита, называемого крысиным легочным червем, который может вызывать менингит у людей и животных. Контакт с ней и использование в пищу растений, по которым она проползла и которые погрызла, могут привести к серьезным последствиям.
В надежде сдержать популяцию вредителей, чиновники поместили часть округа Паско в районе Нью-Порт-Ричи под карантин. Жителям запрещено выносить растения, почву, мусор, строительные материалы и компост за пределы обозначенной зоны.
Уничтожить этих улиток сложно. В карантинной зоне чиновники начали использовать приманку для улиток, содержащую метальдегид — разрешенный для использования пестицид, который не вредит растениям, но разрушает пищеварительную систему моллюсков.
Олеся Маевская