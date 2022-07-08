10:18 (мск), источник: N + 1
Считавшийся вымершим вид дуба переоткрыли в Техасе
Пока ботаникам удалось найти всего один экземпляр редкого дерева.
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Ботаники переоткрыли один из самых редких дубов в мире, Quercus tardifolia. Последний — и, возможно, единственный известный науке — представитель этого вида погиб в 2011 году, а все попытки разыскать хотя бы еще одно такое же дерево в дикой природе до сих пор завершались неудачей. Однако в конце мая нынешнего года команде специалистов удалось доказать, что Q. tardifolia не вымер. Исследователи отыскали одинокий экземпляр этого вида на горном хребте Чисос в Техасе. Как отмечается в пресс-релизе Ботанического сада США, дерево находится в плохом состоянии, но есть надежда, что его удастся размножить.
По оценкам ботаников, на планете существует около пятисот видов дубов (Quercus). В одной только Мексике растет примерно сто шестьдесят видов этих деревьев, более ста из которых не встречаются больше нигде в мире. Другие центры разнообразия дубов находятся в США (здесь зарегистрировано около девяноста их видов) и Китае (около ста видов). Однако по вине человека более ста видов дубов оказались на грани исчезновения. Основными угрозами для этих деревьев являются вырубка лесов, распространение инвазивных вредителей и последствия антропогенных изменений климата, включая участившиеся пожары и засухи.
Одним из самых редких дубов в мире считается Quercus tardifolia. Американский ботаник Корнелиус Мюллер (Cornelius Herman Muller) описал этот вид в 1930 годах на основе единственного экземпляра, обнаруженного на горном хребте Чисос в Техасе (сейчас эта территория относится к национальному парку Биг-Бенд). От других местных дубов он хорошо отличался благодаря листьям, гладким с внешней стороны и покрытым густыми волосками с обратной.
Затем Q. tardifolia на несколько десятилетий исчез из поля зрения специалистов. Лишь в 1990 годах ботаники нашли в Биг-Бенде одинокого представителя этого вида. Возможно, это был тот же самый экземпляр, что за шестьдесят лет до этого попался на глаза Мюллеру. В 2011 это дерево погибло, причем культивировать его исследователи не успели. Поскольку все последующие попытки отыскать Q. tardifolia в дикой природе закончились неудачно, многие специалисты пришли к выводу, что вид полностью вымер. А другие предполагали, что найденное Мюллером дерево было не представителем отдельного вида, а гибридом известных видов или мутантным экземпляром.
Команда ботаников под руководством исследователей из Мортонского дендрария и Ботанического сада США решила еще раз отправиться на хребет Чисос на поиски загадочного дуба. Эта попытка наконец оказалась успешной. 25 мая 2022 года исследователи обнаружили один экземпляр Q. tardifolia.
Это девятиметровое дерево находится в плохом состоянии: оно страдает от грибковой инфекции, а его ствол покрыт отметинами от огня.
Пока дуб жив, однако засуха или новый пожар могут убить его уже в ближайшие годы. Сейчас специалисты обсуждают со Службой национальных парков США, как защитить дерево от огня. Кроме того, они планируют культивировать Q. tardifolia в неволе. Для этого ботаники попытаются собрать и прорастить желуди (хотя на самом дубе ни одного желудя найти пока не удалось) или размножить дерево вегетативным способом с помощью черенков.
Помимо работ по сохранению редкого дуба, исследователи намерены проанализировать его геном и уточнить систематическое положение. Так они смогут окончательно подтвердить, что найденное дерево относится к виду Q. tardifolia. Анализ также позволит выяснить, заслуживает ли это растение статуса отдельного вида. Впрочем, даже если окажется, что все известные Q. tardifolia — всего лишь гибридные или мутантные экземпляры других видов дубов, они все равно несут в себе уникальные гены и заслуживают защиты.
Ранее мы уже рассказывали о том, как ботаники переоткрывают считавшиеся исчезнувшими растения. Например, австралийская орхидея Prasophyllum morganii двадцать два года скрывалась под чужим именем. А южноамериканское растение Gasteranthus extinctus специалисты вновь открыли в дикой природе почти сорок лет спустя после последней встречи. До этого считалось, что оно вымерло после того, как большинство лесов на ее родном горном хребте в Эквадоре были сведены под нужды сельского хозяйства. Растению даже присвоили видовое название, которое в переводе с латыни означает «вымерший».
Сергей Коленов