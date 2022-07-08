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11:10 (мск), источник: Газета.Ру

Телескоп James Webb сделал самый глубокий инфракрасный снимок Вселенной

NASA опубликовала новый снимок космоса с телескопа James Webb — изображение появилось на официальном сайте организации.

Источник: NASA

Изображение было получено путем совмещения снимков, сделанных датчиком точного наведения. Обычно такие снимки не передаются на Землю, однако в мае этого года пропускная способность канала связи между Землей и телескопом позволила передать изображения, полученные FGS.

Из них было смонтировано наиболее глубокое изображение участка Вселенной в инфракрасном диапазоне. Снимок был получен без использования фильтров, его цветовая гамма ложная и лишь отражает яркость объектов. Из-за этого данное изображение не может быть использовано для определения возраста галактик, которые составляют большую часть объектов не снимке.

Космическая обсерватория все еще находится на завершающей стадии входа в эксплуатацию. Ожидается, что первые полноценные снимки будут опубликованы уже 12 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.
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