Минздрав планирует сопровождать информацию обо всех прививках QR-кодом

По его словам, сервисы записи к врачу, получения электронных COVID-сертификатов и электронных больничных вышли в топ услуг за время пандемии. Поэтому, когда пандемия миновала, эти направления остались приоритетом для ведомства.
По его словам, в будущем QR-код может стать ключом к информации обо всех прививках каждого конкретного человека, сделанных ему на протяжении жизни.
«Многие, чтобы “вспомнить”, сдают дорогостоящие анализы, которые показывают наличие антител к той или иной инфекции. Так что собранная информация о вакцинации более 80 млн граждан может стать первым шагом к формированию цифрового медицинского профиля пациента», — рассказал замминистра.
Как считает замминистра, с помощью такой системы можно будет с точностью вплоть до конкретного региона, населенного пункта оценить коллективный иммунитет для того или иного заболевания, и спрогнозировать риски распространения инфекционных заболеваний.
В дальнейшем это позволит нам перейти к персонализированной или таргетной медицине в отношении каждого, сказал Пугачев.