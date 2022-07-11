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10:24 (мск), источник: Life.ru

Раскрыты самые распространённые ошибки при выплате отпускных

Оплата отпуска должна быть произведена не позднее чем за три дня до его начала, сроки выплаты отпускных работнику определены статьёй 136 Трудового кодекса РФ. Об этом сообщила адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева. Как рассчитываются отпускные, какие могут быть ошибки в расчётах, на что гражданам нужно обратить особое внимание — все эти нюансы раскрыла эксперт.

Источник: Reuters

В беседе с агентством «Прайм» Астаева напомнила, что правила для расчёта отпускных устанавливаются статьёй 139 ТК РФ. Средний дневной заработок за последние 12 месяцев вычисляется методом деления суммы зарплаты на 12 и на среднее число календарных дней в месяце (29,3). Чтобы получить средний дневной заработок для оплаты неиспользованного отпуска, сумму начисленной зарплаты делят на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.

«Бывают случаи, когда работник получает отпускные позже или не в полном объёме, причины могут быть различные — как кадровые (отсутствие графика отпусков или неточность в нём), так и бухгалтерские (ошибка в расчётах)», — привела пример юрист.

В любом случае работнику следует быть внимательным и проверять начисления, предупредила Астаева. В случае обнаружения ошибки необходимо обратиться к работодателю — скорее всего, её найдут и исправят, поскольку за нарушение трудового законодательства положен штраф, а за недоплаты или несвоевременные выплаты отпускных работнику предусматривается компенсация.

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