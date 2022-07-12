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11:58 (мск), источник: © РИА Новости

Оперштаб рекомендовал москвичам носить маски в закрытых помещениях

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу в столице сообщил, что жителям Москвы рекомендуется носить маски в закрытых общественных помещениях.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что в Москве, как и в большинстве европейских стран, наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, но в оперштабе подчеркивают, что уровень заболеваемости в городе на сегодня остается ниже, чем в Европе.

«За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей. При этом базовая планка заболеваемости в Москве была самая низкая за всю историю пандемии. Очередной подъем связан с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма “Омикрон”. Регулярное секвенирование генома вируса в Москве показывает, что доля этих субвариантов доминирует в общей структуре заболеваемости в городе», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале соцкомплекса столицы.

«В Москве есть все необходимые мощности для борьбы с инфекцией и отработанные алгоритмы ведения пациентов. В городских поликлиниках дополнительно усилена работа дежурных отделений ОРВИ. На сегодняшний день они загружены лишь на 40%, также в городе свободно ⅔ развёрнутого коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом», — добавляется в сообщении.

Также отмечается, что в большинстве случаев заболевание требует лечения, схожего с лечением классического ОРВИ. Это подтверждается уровнем госпитализаций, который на фоне такого подъема заболеваемости за тот же период вырос всего на 9%.

«Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы “омикрона”, — говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что самым действенным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация. Москвичам, особенно из групп риска — пожилым людям и имеющим хронические заболевания, рекомендовали пройти вакцинацию или ревакцинацию для максимальной защиты.

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