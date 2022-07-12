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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Древнее трехглазое животное раскрыло особенности эволюции членистоногих

Существо не оставило прямых потомков.

Около полумиллиарда лет назад в результате резкого подводного оползня образовались сланцы Бёрджес на западе Канады — одного из богатейших в мире мест палеонтологических находок кембрийского периода. Окаменелости палеозойской эры прекрасно сохранились: можно различить даже мельчайшие детали строения.

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Во время рокового оползня погибли сразу несколько сотен небольших особей стэнликарисов (Stanleycaris hirpex) — недавно обнаруженных представителей вымершего класса членистоногих. 84 прекрасно сохранившихся образца позволили исследователям изучить внешние особенности животного, проанализировать строение его мозга и представить путь эволюции современных членистоногих — раков, пауков и насекомых.

Оказалось, у стэнликарисов головной мозг состоял из двух частей: в отличие от современных членистоногих у них отсутствовал тритоцеребрум, отвечающий за иннервацию (обеспеченность органов и тканей нервными клетками) области рта и тесно связанный с симпатической нервной системой. Также у особи было три глаза — третий располагался между двумя боковыми и был полностью функционален.

На данный момент останки находятся в Королевском музее Онтарио. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Олеся Маевская

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