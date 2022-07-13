12:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Неизвестные вернули похищенную реликвию «Кровь Христа»
Местные СМИ полагают, что похитителю не удалось продать артефакт.
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Известнейшая христианская реликвия, «Драгоценная кровь Христа», вернулась в церковь, передает телеканал France 24. Медный ящик с сосудами, которые по легенде наполнены кровью Иисуса Христа, украли в ночь на 2 июня из французского аббатства в городе Фекан.
По версии арт-детектива Артура Бранда, который занимался расследованием, злоумышленник спрятался в монастыре перед закрытием, а затем сбежал с реликвией и другими предметами аббатства. Иерарх региона назвал кражу атакой на всех христиан, заклеймил вора позором и пригрозил ему страшной карой и проклятием.
Спустя несколько дней после кражи Бранд получил электронное письмо от друга злоумышленника, в доме которого вор спрятал реликвии. Человек сообщил, что хочет вернуть их. Чтобы избежать ненужного ареста, детектив предложил оставить реликвии у его дома.
Сейчас «Драгоценная кровь Христа» возвращена церкви, но несмотря на это, полиция Нидерландов продолжает расследование.
Олеся Маевская