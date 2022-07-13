Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян считают себя счастливыми — их 83%. Несчастливыми, судя по опросу, считают себя 14% россиян, еще 4% затруднились с ответом.
На втором месте по уровню счастья оказался Центральный федеральный округ (84%), на третьем — Северо-Кавказский (83%). В Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах счастливыми себя считают 80% людей. В Дальневосточном — 77%, в Северо-Западном — 76%.
Участники опроса рассказали, что делает их счастливыми. Семья, родственники, друзья и любимые люди оказались источником счастья для 15% опрошенных. Успехи детей, внуков и родственников делают счастливыми 11% опрошенных, такое же количество респондентов (11%) признались, что их источник счастья — отдых, выходные, отпуска, путешествия и посещение курортных мест. Для 9% счастье — это рождение ребенка или внука, для 7% — встреча с родственниками и друзьями.
Также респондентов спросили, что заставляет их расстраиваться. Для 15% повод для расстройства — это проблемы со здоровьем, для 9% — смерть близких, для 6% — конфликты с близкими, для 5% — проблемы, связанные с работой. Еще 4% россиян, судя по опросу, расстраиваются из-за роста цен и инфляции, столько же (4%) — из-за финансовых трудностей. Для 3% повод для расстройств — это капризы и плохое поведение детей.