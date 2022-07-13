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13:38 (мск), источник: © РИА Новости

Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос ВЦИОМ

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Большинство россиян (83%) считают себя счастливыми, 14% — не считают, рассказал директор по работе с органами государственной власти Кирилл Родин на пресс-конференции «Эмоциональное состояние российского общества: что делает нас счастливыми?» в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» со ссылкой на исследования ВЦИОМ.

Источник: © РИА Новости

Большинство россиян считают себя счастливыми — их 83%. Несчастливыми, судя по опросу, считают себя 14% россиян, еще 4% затруднились с ответом.

Самыми счастливыми оказались жители Южного федерального округа — там 86% людей считают себя счастливыми.

На втором месте по уровню счастья оказался Центральный федеральный округ (84%), на третьем — Северо-Кавказский (83%). В Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах счастливыми себя считают 80% людей. В Дальневосточном — 77%, в Северо-Западном — 76%.

Участники опроса рассказали, что делает их счастливыми. Семья, родственники, друзья и любимые люди оказались источником счастья для 15% опрошенных. Успехи детей, внуков и родственников делают счастливыми 11% опрошенных, такое же количество респондентов (11%) признались, что их источник счастья — отдых, выходные, отпуска, путешествия и посещение курортных мест. Для 9% счастье — это рождение ребенка или внука, для 7% — встреча с родственниками и друзьями.

Также респондентов спросили, что заставляет их расстраиваться. Для 15% повод для расстройства — это проблемы со здоровьем, для 9% — смерть близких, для 6% — конфликты с близкими, для 5% — проблемы, связанные с работой. Еще 4% россиян, судя по опросу, расстраиваются из-за роста цен и инфляции, столько же (4%) — из-за финансовых трудностей. Для 3% повод для расстройств — это капризы и плохое поведение детей.

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