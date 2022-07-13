«Луна влияет на сон, здоровье и психическое состояние». Правда ли это?

Правда ли, что притяжение Луны влияет на жидкости в теле?
Правда. Однако это влияние настолько незначительно, что вряд ли может серьезно сказаться на самочувствии.
Полнолуние издавна ассоциировалось с агрессивным поведением, припадками и психическими заболеваниями. Еще Аристотель полагал, что Луна управляет колебаниями жидкости в мозге — так же, как она управляет колебаниями воды при приливах и отливах. А после открытия Ньютоном закона тяготения эта теория получила дополнительный импульс.
И сегодня можно встретить мнения, что в новолуние давление жидкостей в организме снижается, поэтому этот период якобы тяжело переносится гипотониками, а также может вызвать эмоциональный спад у людей, склонных к депрессиям. В полнолуние, наоборот, кровь якобы приливает к голове. Поэтому этот период опасен для людей с гипертонией и склонностью к маниям.
Но эти представления не согласуются с физикой.
Сила притяжения зависит от массы объектов и расстояния между ними. Чем массивнее объект, тем сильнее его гравитационное поле, и чем ближе к нему другой объект, тем сильнее он притягивается. Ближняя к Луне сторона Земли испытывает большее притяжение, чем дальняя — из-за этого возникают приливы и отливы. Но человеческое тело так мало, что его этот эффект не коснется. То же можно сказать и про небольшие резервуары — озера, пруды и бассейны.
Кроме того, в нашем теле постоянно идут внутренние процессы, которые гонят жидкости в нужном направлении. Сосуды сужаются и расширяются, сердце сокращается, между отдельными клетками идет обмен веществ. Влияние Луны в сравнении со всем этим ничтожно.
А как насчет лунного света? Он действительно вреден?
Еще одна популярная версия гласит, что яркий ночной свет во время полнолуния влияет на биоритмы, а через них — на здоровье и поведение человека. Этим якобы и объясняется то, что люди плохо спят, становятся агрессивными, переживают обострение психических и физических недугов.
Эта версия кажется более правдоподобной, чем гравитационная. Уровень света действительно влияет на выработку гормона мелатонина. А он, в свою очередь, запускает реакции засыпания и пробуждения, а также управляет многими процессами в теле. Свет Луны не разбудит спящего, но его может быть достаточно, чтобы препятствовать засыпанию.
В статье 2021 года ученые с помощью фитнес-трекеров следили за сном более чем 500 добровольцев, живущих в разных условиях и регионах мира. Часть из них авторы специально отобрали среди представителей коренного южноамериканского народа тоба. Некоторые из них уже переселились в города, но другие и сегодня живут без доступа к электричеству.
Данные трекеров показали, в периоды полнолуния добровольцы действительно засыпали позднее и спали меньше, чем в остальное время. Эта разница наблюдалась и у горожан, и у сельских жителей тоба. Впрочем, разница была небольшой: у городских жителей «полнолунный» сон составлял в среднем 7 часов 47 минут, а «новолунный» — 7 часов 49 минут; у сельских жителей разница составила 13 минут. Время отхода ко сну также изменилось незначительно.
А вот связь фазы Луны с психическими расстройствами большинство исследований не подтвердило. Проведенный в 2006 году обзор более 10 000 медицинских карт из разных учреждений не обнаружил связи между полнолунием и количеством посещений больниц с психическими расстройствами или расстройствами настроения.
Почему тогда представления о влиянии Луны так сильны?
Убедительных научных подтверждений влияния Луны на поведение очень мало. Но почему тогда многие убеждены, что эта связь есть? Например, по данным опросов в США, 80% медсестер и 64% врачей, считают, что полнолуние связано с обострением психических болезней.
Возможно, дело в когнитивном искажении, известном как предвзятость подтверждения. Человек склонен замечать и запоминать информацию, которая соответствует его убеждениям. Например, полицейский или врач скорой помощи замечает полную Луну и увязывает это с тем, что ночь выдалась напряженная. Так же предвзято люди могут оценивать события, выпавшие на «несчастливые» числа и високосные годы.
В свою очередь, вера в то, что при полной луне стоит ждать чего-то плохого, сама по себе может привести к изменению состояния людей. Сторонники этой точки зрения утверждают, что нужно целенаправленно изучать только тех индивидов, которые считают, что на них влияет Луна. Впрочем, пока таких исследований нет.
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