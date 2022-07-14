14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотоловушка в заповеднике Приморья запечатлела «пляжный сезон» у животных
В объектив попал даже краснокнижный горал.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Фотоловушка, установленная на побережье Японского моря в Сихотэ-Алинском заповеднике, зафиксировала сразу несколько местных жителей, спасающихся от жары на водопое. Сотрудники парка поделились видео в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
В ролике появились амурская тигрица, пятнистые олени и краснокнижный амурский горал. Последнего редко можно заметить вне горной местности.
Сихотэ-Алинский заповедник нацелен сохранить уникальные природные комплексы Приморского края. В настоящее время его площадь составляет 401 600 га, включая 2900 га акватории Японского моря — это самый крупный заповедник юга Дальнего Востока.
Недавно мы писали о том, что фотоловушка в национальном парке «поймала» амурского тигра и еще семь видов животных.
Олеся Маевская