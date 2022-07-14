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14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотоловушка в заповеднике Приморья запечатлела «пляжный сезон» у животных

В объектив попал даже краснокнижный горал.

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Фотоловушка, установленная на побережье Японского моря в Сихотэ-Алинском заповеднике, зафиксировала сразу несколько местных жителей, спасающихся от жары на водопое. Сотрудники парка поделились видео в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

В ролике появились амурская тигрица, пятнистые олени и краснокнижный амурский горал. Последнего редко можно заметить вне горной местности.

Сихотэ-Алинский заповедник нацелен сохранить уникальные природные комплексы Приморского края. В настоящее время его площадь составляет 401 600 га, включая 2900 га акватории Японского моря — это самый крупный заповедник юга Дальнего Востока.

Недавно мы писали о том, что фотоловушка в национальном парке «поймала» амурского тигра и еще семь видов животных.

Олеся Маевская

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