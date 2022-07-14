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18:53 (мск), источник: Ведомости

Попова спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом в России

Рост заболеваемости ковидом будет наблюдаться в России с появлением новых подвариантов штамма «омикрон», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: РИА "Новости"

«С появлением новых подвариантов штамма “омикрон” мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой», — отметила она (цитата по ТАСС).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала вновь ввести масочный режим из-за коронавируса. По словам главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, пандемия «далека от завершения» несмотря на то, что многие страны полностью сняли все коронавирусные ограничения благодаря вакцинации населения. Подварианты омикрон-штамма все еще вызывают новые волны заражений, госпитализаций и смертей по всему миру, подчеркнул он.

На прошедшем 6 июля брифинге Гебрейесус рассказал, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла почти на 30% из-за распространения существующих и новых подвидов омикрон-штамма.

По его словам, в Европе и Америке большинство случаев приходится на подварианты омикрон-штамма BA.4 и BA.5, в Индии выявили новый подвид BA.2.75.

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