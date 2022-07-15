11:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Убитый комар помог полиции Китая найти преступника
Благодаря этому закрыто три дела о грабежах.
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Полиции округа Фучжоу в Китае удалось поймать грабителя благодаря анализу ДНК, который взяли из пятна крови, оставленного убитым комаром. Во время экспертизы криминалисты обнаружили его на стене ограбленной квартиры, пишет Global Times.
Представители правопорядка предположили, что вор остался в чужом жилище на ночь: специалистами были обнаружены упаковки от лапши быстрого приготовления, яичная скорлупа и сгоревшая спираль от комаров. Полиция обратила внимание на убитое насекомое и взяла кровь на анализ ДНК.
В результате анализа оказалось, что кровь принадлежит местному жителю по фамилии Чай, который уже осуждался за кражу со взломом. Преступник был арестован через 19 дней после ограбления, а правоохранительные органы закрыли сразу три дела об ограблениях, которые, как выяснилось, были связаны с одним и тем же человеком.
Олеся Маевская