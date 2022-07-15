17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из США научились ускорять закипание воды
Это в разы снизит энергозатраты промышленного производства.
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Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали структуру поверхности нагревательного элемента, позволяющую ускорить и облегчить закипание воды. Об этом профессор Эвелин Вонг и ее соавторы пишут в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials.
Построенный массив имеет углубления шириной 10 микрометров — они расположены в двух миллиметрах друг от друга на небольших «колоннах». Эти возвышения и направляют нагретую воду от самого дна к углублениям, создавая непрерывный поток жидкости. Благодаря этому пузырьки с кипятком формируются быстрее, фиксируются на месте и не сливаются. Такой эффект улучшает износостойкость нагревательного аппарата и экономит энергию.
Лабораторные эксперименты с новым нагревателем показали, что, в отличие от современных аналогов, коэффициент теплопередачи у него выше почти в четыре раза, а критический тепловой поток — в полтора. Предложенное физиками решение снизит энергозатраты в широком спектре промышленного производства, а также откроет путь к лучшему охлаждению в электронике.
Олеся Маевская