Нарколог Минздрава предупредил об аналогах женских гормонов в пиве

«Пиво — это алкогольный напиток, и от него вообще в принципе пользы никакой нет. Оно содержит вещества, похожие на женские половые гормоны, и мужское население, пьющее пиво, подвергает себя определенной нагрузке на гормональную сферу, которая впоследствии, при длительном употреблении меняет гормональный фон с мужского на женский тип, и идет ожирение по женскому типу», — сказал он.
По его словам, алкоголь, наоборот, нарушает терморегуляцию и увеличивает риск теплового удара.
Нарколог призвал помнить о том, что любое количество алкоголя, в том числе и пива, опасно для здоровья.
«Она компенсирует дефицит солей, которые испаряются и выводятся в жару с потом и, естественно, компенсирует количество жидкости, потерянной с потом», — объяснил врач.
Пиво варят на хмеле, солоде и дрожжах. Хмель содержит фитоэстрогены — природные растительные соединения, которые близки по структуре к женским гормонам эстрогенам, писал журнал «Наука и жизнь».
Избыток последнего приводит к истончению волос и стимуляции выработки кожного сала, а затем к жирной себорее и акне. Однако содержание фитоэстрогенов в пиве достаточно низкое, отмечал журнал.
Доктора медицинских наук Виктор Закревский и Виталий Лифляндский в статье о негативных последствиях потребления пива мужчинами писали, что с одним литром напитка в организм попадает до 1,5 мг самого активного из всех фитоэстрогенов — 8-пренилнарингенина (содержится в хмеле). Они выяснили, что употребление пива даже в небольших количествах (0,33−0,5 л в день) может вызвать относительную недостаточность андрогенных гормонов и явления феминизации у мужчин.