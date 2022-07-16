Вспышка «неизвестной смертельной болезни» произошла в Танзании Трое человек уже погибли, остальные зараженные находятся под наблюдением врачей
Фоторепортажи
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
12Жители Земли наблюдали «суперлуние»
Спецоперация на Украине
13:33 (мск), источник: РБК

Нарколог Минздрава предупредил об аналогах женских гормонов в пиве

Пиво содержит вещества, похожие на женские половые гормоны, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн. Его слова передала пресс-служба Минздрава. Он объяснил, что любители пива среди мужчин подвергают нагрузке свою гормональную систему, которая постепенно переходит к работе по женскому типу.

Источник: AP 2022

«Пиво — это алкогольный напиток, и от него вообще в принципе пользы никакой нет. Оно содержит вещества, похожие на женские половые гормоны, и мужское население, пьющее пиво, подвергает себя определенной нагрузке на гормональную сферу, которая впоследствии, при длительном употреблении меняет гормональный фон с мужского на женский тип, и идет ожирение по женскому типу», — сказал он.

Брюн рекомендовал не пить пиво в жару, так как оно не освежает и не помогает восстановить водный баланс в организме.

По его словам, алкоголь, наоборот, нарушает терморегуляцию и увеличивает риск теплового удара.

Нарколог призвал помнить о том, что любое количество алкоголя, в том числе и пива, опасно для здоровья.

В жаркую погоду он рекомендовал пить негазированную столовую минеральную воду.

«Она компенсирует дефицит солей, которые испаряются и выводятся в жару с потом и, естественно, компенсирует количество жидкости, потерянной с потом», — объяснил врач.

Пиво варят на хмеле, солоде и дрожжах. Хмель содержит фитоэстрогены — природные растительные соединения, которые близки по структуре к женским гормонам эстрогенам, писал журнал «Наука и жизнь».

По данным журнала, они способны блокировать 5-альфа-редуктазу — фермент, который превращает мужской половой гормон тестостерон в более активный дигидротестостерон (ДГТ).

Избыток последнего приводит к истончению волос и стимуляции выработки кожного сала, а затем к жирной себорее и акне. Однако содержание фитоэстрогенов в пиве достаточно низкое, отмечал журнал.

Доктора медицинских наук Виктор Закревский и Виталий Лифляндский в статье о негативных последствиях потребления пива мужчинами писали, что с одним литром напитка в организм попадает до 1,5 мг самого активного из всех фитоэстрогенов — 8-пренилнарингенина (содержится в хмеле). Они выяснили, что употребление пива даже в небольших количествах (0,33−0,5 л в день) может вызвать относительную недостаточность андрогенных гормонов и явления феминизации у мужчин.

 Путин рассказал о «побочном эффекте» спецоперации на Украине
Зеленский сделал заявление, касающееся территориальных уступок России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь