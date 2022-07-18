В Германии пожаловались на опустевший без россиян Баден-Баден

Баден-Баден — небольшой курортный город, где зарегистрировано 1150 жителей с российским паспортом и приблизительно столько же с двойным гражданством. Как пишет издание, привычная ситуация здесь изменилась после обострения украинского кризиса: «самый русский город Германии» испытал первую волну шоков, когда из курхауса (зала для оздоровительных водных процедур. — прим. ред.) убрали российский флаг, а ратуша Баден-Бадена вывесила флаг украинский.
К примеру, одна из региональных пекарских сетей решила переименовать производимый ею традиционный немецкий пирог из шоколадного теста, творога и пудинга, который в Германии испокон веков называется «Руссишер Цупфкухен», в просто «Цупфкухен», без слова «русский» в его составе. Однако после волны протестов фирма пошла на попятную.
При этом озабоченность руководительницы местной туристической службы Норы Ваггерсхаузен из-за того, что врачи, музеи, отели и бутики города пострадают от утраты богатых русских клиентов, «вызвала целую бурю возмущения». «Но против фактов не пойдешь: уже сейчас пустуют магазины на Софиен-штрассе, торговой улице с самыми дорогими бутиками. Еще хуже выглядит пешеходная зона», — сетует автор материала.
Это необычные высказывания и события для города, который вот уже 200 лет является объектом притяжения для многих русских и который всегда с удовольствием зарабатывал на них, говорится в статье. Теперь же «многое по-другому»: Баден-Баден приостановил партнерские отношения с Ялтой и Сочи, местный концертный зал дистанцировался от дирижера Валерия Гергиева, который почти двадцать пять лет назад спас от банкротства самый большой оперный театр Германии, также было отменено выступление певицы Анны Нетребко с Берлинским симфоническим оркестром.
Политик из Свободной демократической партии и председатель Германо-российского культурного союза Рене Лоз, как пишет газета, считает такую политику ужасной. По его мнению, в конечном итоге Баден-Баден подобными «ритуальными актами» вредит только себе самому. «Многие русские вложили деньги в этот город, когда он был банкротом», — отметил он.
При этом маркетологи считают, что доля русских гостей уменьшается все последние годы, и потери уже давно компенсировались другими группами приезжих. Так, в одном из местных бутиков заявили, что интересы россиян сместились в направлении других стран. Однако, по словам владельца магазина Моники Шульц, раньше они «хорошо жили благодаря русским».
«Об этом, наверное, придется забыть на обозримое будущее, а возможно, и навсегда», — резюмирует издание.