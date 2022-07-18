17:40 (мск), источник: Газета.Ру
В NASA заявили, что телескоп James Webb необратимо поврежден метеоритом
Небольшой метеорит повредил основное зеркало телескопа James Webb сильнее, чем ожидалось, об этом сообщили в NASA.
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Большинство ударов микрометеоритов по большому зеркалу телескопа привели к незначительному повреждению, однако один из них привел к необратимому повреждению телескопа. Удар произошел в период с 22 по 24 мая 2022 года.
По данным NASA, удар оказался мощнее, чем считалось ранее. Ученые смогли настроить зеркало так, чтобы компенсировать большинство негативных последствий.
В отличие от космического телескопа Hubble, основное зеркало которого спрятано в цилиндрический корпус, зеркало James Webb диаметром 6,5 метра открыто. По оценкам ученых, James Webb может сталкиваться с потенциально опасными микрометеоритами примерно раз в месяц.
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