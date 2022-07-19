12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Химикам впервые удалось перестроить атомные связи в молекуле
«Подопытной» стала молекула тетрахлортетрацена.
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Исследователи из Университета Сантьяго-де-Компостела в Испании, Университета Регенсбурга в Германии и IBM Research Europe несколько раз изменили одну молекулу с помощью небольшого напряжения. Science Alert сообщает, что команда работала с веществом C18H8Cl4 (5,6,11,12-тетрахлортетрацен) — молекулой на основе углерода. Она представляет собой 4 «соты» углерода с атомами хлора вокруг.
Химики добавили материал к покрытому соляной коркой куску меди — так она освободилась от хлора. После этого атомы углерода разорвали парные связи, перестроили и деформировали свою сотовидную структуру, пытаясь соединиться со свободными электронами. Команда использовала импульсы напряжения от электрошокера размером с атом.
Обычно такие изменения недолговечны — оставшиеся электроны быстро объединяются в пары. Но химикам удалось несколько раз перестроить их благодаря ударам тока разного напряжения. В результате они узнали больше о поведении электронов молекулы, а также о стабильности и предпочтительных конфигурациях органических соединений.
Олеся Маевская