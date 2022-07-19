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17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Книгу рекордов Гиннесса попало кольцо с 24 679 бриллиантами

Его стоимость составляет более пяти миллионов рублей.

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фотографий
5
фотографий

UPI сообщает, что кольцо индийской компании SWA Diamonds установило новый рекорд по количеству бриллиантов и попало в Книгу рекордов Гиннесса. Украшение содержит 24 679 камней.

Кольцо назвали Ami, что переводится с санскрита как «Бессмертие». Основа дизайна — форма розовой вешенки.

Вес кольца составляет около 12 унций (56,7 грамма), а стоимость — 95 243 долларов (около 5,4 миллиона рублей).

Олеся Маевская

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