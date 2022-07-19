17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Книгу рекордов Гиннесса попало кольцо с 24 679 бриллиантами
Его стоимость составляет более пяти миллионов рублей.
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UPI сообщает, что кольцо индийской компании SWA Diamonds установило новый рекорд по количеству бриллиантов и попало в Книгу рекордов Гиннесса. Украшение содержит 24 679 камней.
Кольцо назвали Ami, что переводится с санскрита как «Бессмертие». Основа дизайна — форма розовой вешенки.
Вес кольца составляет около 12 унций (56,7 грамма), а стоимость — 95 243 долларов (около 5,4 миллиона рублей).
Олеся Маевская